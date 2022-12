Motociclista abusivo y tocón tiene desesperadas a mujeres en Soacha

Captado en cámara quedó su modus operandi. Víctimas advierten que no han instaurado una denuncia formal porque no saben cómo se castigan estos actos.

En un caso reciente se evidencia cómo el sujeto, que conduce una moto, baja la velocidad, se acerca a su víctima y la toca de manera abusiva.

“Me coge la cola, la verdad que sentir eso es terrible”, aseguró la víctima.

Según la mujer, no es la primera vez que suceden este tipo de actos.

Mónica Amaya, abogada y directora de la Fundación Maisa Covaleda, hace un llamado a denunciar este delito, pese a que es excarcelable.

De acuerdo con Policía, aún no existe una denuncia formal por este caso. Por eso piden a la ciudadanía realizar la respectiva diligencia.