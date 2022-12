El fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia señala “el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”.

La Alcaldía reconoce que este fallo en segunda instancia no podrá ser apelado por lo que tendrán que acatarlo.

Lea también: No han notificado a la Alcaldía del fallo que tumba la norma del parrillero hombre .