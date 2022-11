Motociclistas protestarán este miércoles en al menos 10 ciudades: ¿cuáles son los motivos?

Una nueva jornada de manifestaciones vivirán este miércoles al menos 10 ciudades de Colombia. Esta vez son los motociclistas los que le exigirán al Gobierno que se cumplan las disposiciones para que ellos puedan acceder al seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT .

"Una vez más nos enfrentamos a un gobierno mentiroso, a un ministro que habla muy lindo, pero que al final no cumple. Firmamos unos acuerdos que se deberían cumplir el 31 de octubre y a la fecha no han dado solución a absolutamente nada. No depende solo del señor ministro de Transporte, sino que hay más entidades involucradas que al final no se ponen de acuerdo, que se botan la pelota el uno al otro, pero al final es el conductor el que se ve afectado", aseguró Julián Forero, miembro de la Mesa Nacional de Motociclistas.

¿En qué ciudades protestarán?

"Hemos venido sumando ciudades como Cali, Armenia, Popayán, Ipiales, Pasto, Bucaramanga, Medellín y poco a poco la hora cero se ha vuelto bola de nieve", dijo Forero.

Así será en Bogotá

"La movilización comienza en la Biblioteca Virgilio Barco a las diez de la mañana en Bogotá, de ahí se van a escoger los diferentes puntos para dónde van a arrancar los diferentes grupos de motociclistas. Le pedimos disculpas a la ciudadanía, pero tenemos que luchar por nuestros derechos", manifestó Miguel Forero, presidente de SOS Motocultura.

Pero el SOAT no es el único motivo, también están lo que los moteros llaman "huecos asesinos".

Miguel indicó que "300 huecos asesinos que están marcados con el SOS de Motocultura”.

Según Fasecolda, la evasión de este seguro llegó al 47% en 2022 y el 61% de las motocicletas que circulan en todo el país no lo han adquirido.