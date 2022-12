Motociclistas rechazan propuesta de cobrarles peajes y rodamiento porque afecta su bolsillo

La iniciativa del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no fue bien recibida entre los propietarios de motos.

Durante el Congreso de Seguridad vial en Medellín, el mandatario departamental le hizo de nuevo la propuesta al Ministerio de Transporte de cobrar un peaje a los motociclistas del país.

“Deberían pagar un peaje mínimo de mil pesos y que ese dinero, no se vaya para el ministerio a gastarse en cualquier cosa, sino que se haga un gran fondo para iniciar una red de moto rutas en Colombia”, manifestó el Gobernador.

Pérez Gutiérrez además argumentó que con esta propuesta se puede evitar la constante agresión entre conductores de carros y motos. Según el mandatario el 62 por ciento de los accidentes son provocados por motociclistas.

Sin embargo, la propuesta no cayó del todo bien entre los propietarios de motos que consideraron la iniciativa como un golpe para su bolsillo.

“A toda a hora nos están atropellando con impuestos y más impuestos, y no estoy de acuerdo porque un aparato de estos no vale más de un millón y mire ese Soat tan caro, es injusto”, dijo Jaime Montoya, motociclista.

En otras ciudades del país como Sincelejo y Bucaramanga también se pronunciaron sobre la iniciativa.

“Quieren sacar la plata los motociclistas para arreglar las vías y eso no es justo, para eso están los peajes”, opinó Alex Santiago Viloria en Sincelejo.

Pero hay quienes defienden la propuesta, siempre y cuando se invierta para disminuir el alto índice de velocidad.

“Bueno si se emplea esa propuesta que se va hacer para el desarrollo del país hay que aceptarlo”, comentó Salvador Verbel.

Por su parte, el secretario de Tránsito de Sucre, Marco Arrieta, manifestó que aún hay temas por analizar.

“Eso es una propuesta que merece estudio, no es simplemente poner a los motociclistas a que paguen peajes para que contribuyan con la agencia, eso tiene que tener componente de movilidad, componente de seguridad”, aseguró el funcionario.

En Bucaramanga, también hubo rechazo y opiniones encontradas entre los conductores de moto.

“Nos tienen colgados con eso de los seguros y ahora esto”, dijo Antonio Valdivieso.

Otro motociclista manifestó que sería bueno para la ciudad porque recogería más fondos pero malo para el pueblo.

Para la agencia de seguridad vial en el país, el 52 por ciento de los muertos en accidentes de tránsito son motociclistas.