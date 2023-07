Movilidad en Bucaramanga: la crisis de Metrolínea y el contraste con aumento del mototaxismo

En algunas estaciones nace maleza, en los carriles exclusivos transitan motocicletas y carros particulares. Basta recorrer algunas estaciones de Metrolínea para entender que algo anda mal, a diferencia de los sistemas de transporte de otras ciudades, que son ampliamente concurridos, en Bucaramanga los ciudadanos parecen hacerle el quite.

“A mí no me gusta el Metrolínea, me toca. Se demora mucho al pasar”, manifestó Sofía Vélez, usuaria de Metrolínea.

Metrolínea solo cuenta con 30 buses padrones, pero la mayoría se dañó por falta de mantenimiento. El sistema mueve hoy unos 35.000 pasajeros al día, pero las proyecciones eran mucho más ambiciosas, pues se pensaba que iba a mover unos 350 mil.

“Desafortunadamente, estos sistemas fueron estructurados para que se financiaran únicamente con el ingreso vía tarifa y con los hechos que se han presentado en los últimos años se ha agudizado más esa crisis financiera”, señaló Yolima Espinel Blanco, gerente de Metrolínea.

La crisis se agudizó de tal manera que la Superintendencia de Transporte confirmó que el ente gestor del sistema será liquidado. No solo tiene problemas de infraestructura y le faltan articulados, también tiene deudas que superan los 300 mil millones de pesos. Su gerente reconoce que la incapacidad del sistema para responderles a los usuarios los ha llevado a buscar otras alternativas de movilidad.

“La informalidad ha tenido un alto impacto en territorios como Bucaramanga. Es una lucha en la cual estamos tratamos de buscarle solución para que de alguna manera podamos ofrecerle un sistema de transporte público de calidad con cobertura al usuario”, agregó Espinel.

El uso de motos se ha venido incrementando en la ciudad y apareció el mototaxismo, el transporte pirata, como una de las principales alternativas.

“De los casi 685 mil motociclistas que en este momento somos en el área metropolitana más de 100 mil se dedican a la piratería. (Se pide) Que haya orden, porque la mayoría de los que están ejerciendo transporte están totalmente desordenados, no tienen documentos al día, cometen todo tipo de infracciones”, indicó José Velásquez, veedor ciudadano.

“Aquí el sistema de transporte público está mal, la ciudad está colapsada, la gente tiene que recurrir desafortunadamente a otros tipos de servicio”, exclamó Wilfer Bonza, habitante de Bucaramanga.

Hoy los habitantes de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta claman por un sistema de transporte masivo que responda a sus demandas y que no les cause dolores de cabeza cada vez que esperan un servicio.

Y es que en la capital de Santander a la baja cobertura y la escasa frecuencia de los buses del sistema masivo se suman a los errores de planeación y diseño fue un proyecto que antes de nacer ya estaba fracasando.