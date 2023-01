Muere mujer tras someterse a procedimiento estético en spa de garaje

Autoridades de Florencia señalan que el establecimiento donde fue atendida Yuli Tatiana Tique no cuenta con las condiciones de salubridad.

“Se hizo operar, pero cuando salió del procedimiento salió con complicaciones, no podía comer, todo lo vomitaba”, señala Jhoana Murcia, hermana de la víctima.

Afirma que cuando Yuli Tatiana presentó complicaciones, la dejaron en la casa de una de las personas que la operó.

“En ningún momento la dejar sacar de la casa de ella, la retuvo casi dos días. Cuando llegó mi papá, la sacó de ahí a las malas, la llevó por urgencias y ya no hubo tiempo de hacer nada”, agregó.

Para Alexánder Bermeo, director seccional de Fiscalías, “la falta de idoneidad de las personas que presuntamente participaron de este hecho fue lo que produjo que se desarrollara un procedimiento mal hecho”.

Se conocieron videos donde se ve a una pareja, que atiende ese local, operando en el garaje.

En manos de la Fiscalía hay tres investigaciones por muertes relacionadas a este tipo de procedimientos en la ciudad de Florencia, Caquetá.