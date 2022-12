Muere policía tras accidente de tránsito en vía Cali-Candelaria, Valle del Cauca

Fotos: cortesía Acción Valle

Un subintendente de la Policía identificado como José Eider Sinisterra Rizo y quien se movilizaba a bordo de una motocicleta murió este lunes festivo tras estrellarse contra un carro a la altura del sector conocido como Domingo Largo, sobre la vía Cali-Candelaria, sur del Valle del Cauca.

En el hecho, reportado hacia las 6:25 de la mañana, se vieron involucrados una moto Kawasaki KMX 125 de placas RPO 61A y un Chevrolet Spark de matrícula CUO 031, que iba con destino a Cali, según el reporte de las autoridades.

El uniformado de 41 años perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del carro particular terminó con una herida abierta en la frente y su esposa, quien viajaba como pasajera, sufrió una contusión en el tórax. Ambos fueron remitidos a la clínica Colombia en la capital del Valle del Cauca.

La víctima fatal estaba adscrita a la estación de Subestación de Policía El Carmelo y se dirigía hacia su lugar de trabajo cuando ocurrió el accidente. Este, de acuerdo con las autoridades de tránsito, habría sido ocasionado por el carro particular, que finalmente se estrelló contra un árbol, al invadir el carril en sentido contrario.

No obstante, el secretario de Tránsito de Candelaria, Edilberto Peralta, aclaró que esta es solo una hipótesis y que las causas del hecho son materia de investigación.