Muere por COVID-19 reconocido artista vallenato que decía que no le iba a dar y “nunca se protegió”

El guacharaquero Jairo Suárez Serpa, de 39 años, falleció en San Juan del Cesar como consecuencia del COVID-19 , mientras que en una UCI de Valledupar su padre, Luis Suárez Reales, de 60, también perdió la batalla contra este coronavirus.

“Siempre decía ‘esto no existe para mí’, ‘si existe, está en la China’, ‘yo no tengo que ver con eso’, ‘a mí nunca me va a dar’ y nunca se protegió”, dijo Jairo Suárez, hermano de Luis.

Ambos era reconocidos guacharaqueros en los festivales de música vallenata.

“Mi hermano Lucho Suárez y mi sobrino Jairo Suárez fueron grandes guacharaqueros que integraron muchos grupos musicales y la mayoría de la vida se la dedicaron a los festivales”, aseguró Jairo.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Luis Suárez y Jairo Suárez Leyva, referentes de la dinastía conocida como ‘Los Mañocos’ y organizadores del Festival de Guitarras del Primero de Mayo.



A sus familiares y amigos nuestras condolencias. pic.twitter.com/LT5eLyXhFD — Oficina de Cultura de Valledupar (@OfiCulturaVpr) April 18, 2021

La ocupación de camas UCI en la capital del Cesar está en 93%, por lo cual se prolongarían el toque de queda y el pico y cédula.

“Toque de queda nocturno desde el día de mañana, 20 de abril, hasta el día viernes, de seis de la tarde a cinco de la mañana; de ser autorizado nuevamente se contemplaría un toque de queda completo o total para el fin de semana y pico y cédula de tres dígitos” , afirmó Luis Enrique Galvis, secretario de Gobierno de Valledupar.

Durante el fin de semana, la Policía, por cielo y tierra, veló por el cumplimiento de las restricciones.

“En un 99% la gente cumplió con el toque de queda aquí en el municipio de Valledupar, se efectuaron cerca de 370 comparendos”, aseveró el coronel Douglas Restrepo, comandante de la Policía del Cesar.

El pasado domingo, el Cesar reportó 330 nuevos contagios de coronavirus, de los cuales 238 corresponden a Valledupar.

La continuidad del toque de queda y las demás restricciones depende del aval del Gobierno nacional. En la tarde de este lunes, la Alcaldía estaría emitiendo un nuevo decreto.