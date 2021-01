Muere reconocida activista LGTBI que estaba hospitalizada por dificultades respiratorias

Laura Weinstein, reconocida activista por los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia y directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), falleció este sábado.

Su último mensaje en redes sociales fue el 31 de diciembre contando que se encontraba hospitalizada por dificultades respiratorias.

“Gente, les garantizo que he estado muy juiciosa y muchos saben que es así. Desde el día de ayer (30 de diciembre) me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias, me hicieron la prueba de COVID y esperamos el resultado, pero esto de no poder respirar es algo que nunca le desearía a nadie”, escribió.

Gente les garantizo que he estado muy juiciosa y muchos saben que es así.

Desde el día de ayer me encuentro hospitalizada por dificultades respiratorias, me hicieron la prueba #Covid y esperamos el resultado. Pero esto de no poder respirar es algo que nunca le desearía a nadie. — Laura Weinstein N. (@LAURAWEINS) December 31, 2020

La Fundación GAAT informó de su fallecimiento este 2 de enero, dedicándole unas sentidas palabras.

Publicidad

“Gracias por cada momento que nos permitiste construir en colectivo, por tus enseñanzas y por todo tu apoyo incondicional. Le enviamos un abrazo muy cálido a toda su familia. #QEPD”, manifestó la organización.

De acuerdo con el periódico El Espectador, Laura Weinstein “es un referente para la población trans en Colombia. Desde la dirección de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) abanderó algunas de las luchas más importantes para reclamar la igualdad y la dignidad de las personas trans”.

Al conocerse la noticia de su muerte, diversas personalidades y organizaciones se han manifestado con mensajes de condolencias a sus seres queridos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Laura Weinstein, valiente defensora de personas transgénero. Sus aportes permitieron que avanzáramos como sociedad. Seguiremos trabajando por los derechos de todas las personas. Nuestras condolencias para su familia, amigos y comunidad trans”, manifestaron desde la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lamentamos profundamente fallecimiento de Laura Weinstein, valiente defensora de personas transgénero. Sus aportes permitieron q avanzáramos como sociedad. Seguiremos trabajando X los #DDHH de todas las personas. Nuestras condolencias para su familia, amigos y comunidad trans pic.twitter.com/Y3aQBfC6Wo — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) January 2, 2021

Por su parte, Luis Ernesto Gómez, alcalde (e) de Bogotá, también envió un mensaje reconociendo la labor de la activista: “doloroso día para el movimiento LGBTI por el fallecimiento de Laura Weinstein, activista comunitaria y defensora de derechos humanos. Su liderazgo fue determinante para la construcción de la Casa Refugio y de la política pública LGBTI de Bogotá ”.