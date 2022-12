Muere una de las dos niñas quemadas tras explosión de gas en Girardot

Siguen en el hospital la otra pequeña y su abuelita. El compañero de esta última también falleció. Denuncian negligencia de empresa de servicio público.

Médicos del Hospital Militar de Bogotá “no me dan esperanzas”, dijo Diana Figueroa, madre de las dos niñas, de 8 y 5 años. La menor de ellas fue la que perdió la vida.

Figueroa, quien no se encontraba en la casa en el momento de la emergencia, pues estaba trabajando, dice que a la empresa prestadora del servicio de gas se le reportó hace seis meses una fuga y no hizo nada.

“Cuando ocurrió esta desgracia, a las cinco de la mañana, ahí sí vinieron a arreglar la tubería de gas”, se lamenta.

La abuelita, afirma, “no tiene mejoría”. Se conoció que el compañero de esta, que “recibió todos los impactos”, falleció en las últimas horas.

La explosión por la fuga de gas dejó 16 viviendas afectadas en Girardot, Cundinamarca. Autoridades investigan.