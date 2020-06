Mueren 49 personas en un solo día por COVID-19 en Colombia

Los fallecidos tienen entre 37 y 100 años. Se practicaron 12.038 pruebas.

Lista de víctimas por departamento, edad , sexo y comorbilidades:

1. Amazonas (60 años) Masculino - enfermedad renal, anemia, secuelas de tuberculosis

2. Valle (76) Femenino - hipertensión, enfermedad renal

3. Valle (69) Masculino - diabetes, enfermedad renal, EPOC

4. Magdalena (77) Femenino - hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, EPOC

5. Norte de Santander (37) Femenino - VIH

6. Bogotá (47) Masculino - no refiere

7. Atlántico (60) Masculino - hipertensión

8. Cartagena (77) Femenino - no refiere

9. Nariño (48) Femenino - hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad

10. Valle (49) Masculino - no refiere

11. Barranquilla (85) Masculino - hipertensión

12. Valle (78) Femenino - hipertensión, EPOC

13. Nariño (79) Masculino - no refiere

14. Boyacá (75) Masculino - enfermedad renal, cáncer, enfermedad cardiovascular

15. Nariño (58) Femenino - no refiere

16. Atlántico (37) Masculino - obesidad

17. Barranquilla (57) Masculino - hipertensión

18. Cartagena (81) Masculino - hipertensión, enfermedad cerebrovascular, diabetes

19. Cundinamarca (60) Masculino - no refiere

20. Barranquilla (77) Femenino - no refiere

21. Chocó (44) Femenino - no refiere

22. Córdoba (82) Femenino - hipertensión, enfermedad cerebrovascular, diabetes

23. Cundinamarca (87) Femenino - hipertensión, enfermedad cardiovascular

24. Nariño (82) Masculino - hipertensión

25. Bogotá (100) Femenino - hipertensión

26. Cartagena (81) Masculino - EPOC

27. Bogotá (69) Masculino - diabetes

28. Bogotá (44) Masculino - no refiere

29. Bogotá (52) Masculino - hipertensión, diabetes, obesidad

30. Bogotá (85) Masculino - hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC

31. Bogotá (86) Femenino - enfermedad de Párkinson

32. Barranquilla (54) Femenino - diabetes

33. Barranquilla (70) Masculino - hipertensión

34. Barranquilla (74) Femenino - no refiere

35. Atlántico (95) Femenino - no refiere

36. Barranquilla (74) Masculino - no refiere

37. Cartagena (78) Masculino - hipertensión, enfermedad cardiovascular

38. Cartagena (69) Masculino - enfermedad cardiovascular

39. Cartagena (79) Femenino - hipertensión, cáncer

40. Valle (69) Femenino - enfermedad cerebrovascular

41. Valle (74) Masculino - no refieren

42. Valle (35) Femenino - hipertensión, asma, enfermedad autoinmune, uso de corticoides

43. Barranquilla (66) Masculino - EPOC

44. Atlántico (71) Femenino - hipertensión, enfermedad cardiovascular

45. Atlántico (73) Masculino - hipertensión

46. Cartagena (69) Masculino - hipertensión

47. Cartagena (103) Femenino - hipertensión, EPOC

48. Nariño (93) Femenino - hipertensión

49. Nariño (39) Masculino - no refieren

También se confirman 1.422 recuperados, para un total de 8.543.

Como medida para enfrentar la pandemia, el presidente Iván Duque ordenó aislamiento obligatorio en toda Colombia del 24 de marzo al 13 de abril. Luego decidió extenderlo hasta el primero de julio, pero con una larga lista de excepciones.