¿Muerte anunciada? Líder de víctimas en Atlántico fue asesinado frente a su casa

Amigos de Bernardo Cuero dicen que ya había sufrido un atentado, pero solo recibió un chaleco y un celular. Policía ofreció recompensa por información.

En la puerta de su vivienda, en el barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo, quedó el cuerpo sin vida de Cuero, defensor de derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y miembro de la mesa departamental de víctimas.

“Llegaron a su casa supuestamente preguntando por un apartamento que estaba en arriendo y cuando Bernardo salió atenderlo inmediatamente desenfundó el arma según información le propinaron cuatro disparos”, dice Juan David Ortega, abogado defensor de DD. HH.

Agregan que lo sucedido con este líder de 62 años, era muerte anunciada.

“En el mes de junio había sido víctima de un atentado; había denunciado este hecho ante las autoridades y la respuesta que tuvo fue la asignación por parte de la Unidad Nacional de Protección de un chaleco antibalas y un teléfono celular que luego le fue retirado el mes de diciembre”, señaló Deivis Flórez Cantillo.

La Policía dice que ya tiene identificada la moto en la que se movilizaban los asesinos y ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos. Además, explica por qué no tenía esquema de seguridad.

Esta medida había vencido y no se puso en conocimiento nuevas amenazas recientes que se hayan presentado (…) No tenemos reporte de un atentado el año pasado sé que habían unas amenazas que ya están reportadas como vencidas”, dice el coronel Hugo Molano, comandante del distrito 6 de la Policía de Barranquilla.

Dicen las autoridades que en el sector donde vivía el líder de víctimas se habían presentado algunos enfrentamientos y amenazas por acciones que él había adelantado cuando era presidente de la Junta de Acción Comunal.