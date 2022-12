Muerte de menor en Buenaventura fue a causa de meningitis por meningococo

Foto: noticiascaracol.com

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, informó que gracias a investigaciones pudieron comprobar que la causa de la muerte de menor, en comuna 1 de Buenaventura, fue meningitis por meningococo. Asimismo, destacó que los otros tres pequeños fallecidos en la misma localidad habrían sufrido esta patología.

"Nunca hemos puesto en duda que el diagnóstico de la muerte de ellos es meningitis, lo que no sabíamos era la causa de la meningitis. Se pensó que era un meningococo, después que era una leptospirosis, se ha pensado en cantidad de bacterias por la conducta clínica de los casos. En el cuarto niño se comprueba que es por meningococo", explicó la funcionaria.

En cuanto a los otros tres menores, Lesmes señaló que no podrán comprobar si la enfermedad también fue ocasionada por esta bacteria u otra, debido a que en esos casos no se cuentan con muestras de laboratorio. Sin embargo, por el comportamiento, consideran que al parecer la causa fue la misma.

"Aunque no lo tengamos diagnosticado, desde el primer caso hicimos todo lo que se hace para tratar una meningitis por menignococo, como la aplicación del medicamentos y el bloqueo epidemiológico a todas las personas que tuvieron contacto con los niños, antes de que se volviera una epidemia incontrolable", añadió la Secretaria de Salud del departamento.

La funcionaria aseguró que continúan con el plan de trabajo para que más personas no contraigan la enfermedad. Asimismo, indicó que actualmente hay dos menores más con sospecha de la misma.

"Encontramos dos niños con patología parecida y los hospitalizamos, están en tratamiento y ahora se encuentran en mejores condiciones", concluyó Lesmes.