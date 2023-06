Muerte del coronel Óscar Dávila: ¿qué responden sus allegados ante incógnitas que rodean el hecho?

Muchas son las dudas que actualmente están rodeando a la muerte del coronel Óscar Dávila , adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República. El cuerpo del uniformado fue hallado en el interior de su camioneta en Bogotá.



El hecho ocurrió el pasado viernes, 9 de junio de 2023. Según la versión de la Presidencia, el coronel Óscar Dávila se quitó la vida con el arma de su escolta, quien se había bajado para comprar agua en una tienda.

Precisamente, una cámara de seguridad captó al conductor entrando al establecimiento a las 6:17 p. m. Esa tienda estaba justo al lado del edificio en el que vivía el uniformado con su esposa y sus hijos.

Según investigadores, el conductor mostró comportamientos aparentemente extraños y nerviosos. Casi 50 segundos después salió de la tienda y caminó hacia el vehículo. Fue en ese momento cuando encontró el cuerpo del policía en el interior del vehículo.

Enseguida, el conductor llamó a la esposa del coronel, quien bajó de inmediato y encontró el cuerpo. Al menos cinco testigos en el barrio aseguraron que el oficial estaba sentado y con sus manos en las piernas. Otras personas dicen que la camioneta no tenía impactos de salida de proyectil y que, antes y durante la permanencia de ellos allí, no se oyeron tiros.

Publicidad

Antes de su muerte, el uniformado conversó con la comunicadora Sylvia Charry, quien lo llamó para indagar sobre las supuestas chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia. En ese diálogo, el coronel le reiteró que no se podía pronunciar.



“Primero que todo, no me puedo pronunciar ante eso, es lo único que te puedo decir, porque eso sí me da pena contigo, porque, mejor dicho, me acaban”, dijo en aquel momento.

¿Qué sabía el coronel Óscar Dávila?

Noticias Caracol habló con ocho personas cercanas al oficial, todas integrantes o exintegrantes de la Policía Nacional. Ellos aseguraron que el coronel les había manifestado profunda preocupación, pues lo iban a cuestionar por todos los detalles que rodean las denuncias de supuestas interceptaciones ilegales.

Publicidad

Además, porque sabía que era una pieza clave dentro de la investigación. Una de las personas que habló con él por última vez manifestó que le había dicho, sin rodeos, que iba a contar lo que sabía del escándalo.

Otra persona fue más allá y aseguró que el coronel Óscar Dávila le había dicho que “estaba cumpliendo órdenes”.

Fallecido Dávila, la Fiscalía General de la Nación intenta armar el rompecabezas de las presuntas chuzadas con otras piezas. Fue por eso que citó a declarar al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la casa militar de la Presidencia y jefe del coronel Dávila.