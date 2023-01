Muerte del pequeño Hans sigue impune: comunidad marchó para que capturen al ‘Monstruo de Caldas’

Dos semanas después del atroz crimen del pequeño no se sabe nada del asesino.

Diecinueve días han pasado desde la desaparición y muerte de Hans Tafur, en zona rural de La Dorada, Caldas, y a pesar de las protestas de vecinos y amigos del niño, aún no hay pistas del paradero del victimario.

Cristián Londoño, tío de la víctima, afirmó que no les han querido facilitar ningún resultado de la investigación y que “inclusive fuimos a reclamar el resultado de Medicina Legal y nos lo negaron. La verdad como familia estamos desesperados”.

Entretanto, habitantes de La Dorada dicen que ahora viven con temor pues no quieren dejar ir a sus hijos solos a ninguna parte por miedo a que corran la misma suerte que Hans:

“Ya no es lo mismo mandar los niños a la tienda solitos que mandarlos con una persona adulta. En mi caso personal pues mi hija ya no va sola a ninguna parte, ni siquiera a la tienda que está como a dos pasos” dice Ángela Londoño, vecina del sector.

La familia dice estar desesperada y pide nuevamente ayuda y atención de las autoridades para resolver este lamentable caso.

