Mujer agredió a un agente de tránsito porque le reclamó por dejar su moto mal estacionada

Luego de atacar al funcionario huyó invadiendo el bicicarril y pasándose un semáforo en rojo. Ocurrió en el centro de Armenia.

En video quedó registrado el momento que la mujer arremete contra el agente.

"Ellos no ejercen funciones de control directo porque no tienen las facultades, entonces sorprende un poco que se agreda, de esa manera, a un funcionario que hace una labor de apoyo", afirma Ariel Moncada, subcomandante de Tránsito de Armenia.

Por su parte Jorge Gonzáles, el hombre atacado, afirma que la implicada lo insultó “con gestos obscenos y malas palabras. Llega al punto de amenazarnos, que no nos olvidáramos de ella, que era la mujer de un hombre muy malo, y después procedió a los golpes, porque yo no la dejaba mover".

En lo corrido de este año se han registrado 11 agresiones a agentes de tránsito.

“Van desde las más mínimas, insultos, hasta el atropello con vehículos y la lesión física", añade Moncada.