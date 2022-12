Mujer apuñalada por su esposo ha sufrido un segundo calvario al intentar denunciarlo

Asegura que cada vez que va a hacer la acusación le dicen que no corresponde a ese organismo.

Para esta mujer contar su historia no ha sido fácil, y mucho menos mostrar su rostro, pues durante cuatro años fue víctima de todo tipo de agresiones por parte de su pareja.

“Utilizando palabras muy obscenas refiriéndose a mí, de ahí siguió una bofetada, aumentó a puños, pata, a Edgar con cualquier cosa que encontrara en el camino, hasta las tablas de la cama”, cuenta la víctima de violencia intrafamiliar.

Dice que la actitud del padre de sus hijos era por celos a tal punto que un “día estaba bastante ebrio. Había tomado toda la noche, llegó al otro día completamente ebrio. Intentó perforarme en cuatro ocasiones, pero solamente lo logró en una ocasión que fue en el brazo”.

De acuerdo con el Observatorio de Mujer y Equidad de Género de Bogotá, las víctimas no denuncian por tres razones principales:

1. Prefieren dejar el tema así.

2. Por temor a represalias.

3. Por falta de confianza en la justicia.

“Lo que se requiere es una ruta única de denuncia, un sitio único donde se pueda adjuntar la denuncia de la Fiscalía, lo de la Policía y lo de Comisaría de Familia y las mujeres puedan contar una sola vez su historia”, dice Felipe Ríos, experto en seguridad.

Las localidades donde más mujeres fueron violentadas en 2017 fueron Ciudad Bolívar y Suba.

Se estima que 8 de cada 10 casos no son denunciados.

Le puede interesar:

Frente a su hijo de 3 años, hombre asesinó a su esposa médica |...