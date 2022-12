Mujer asegura que la drogaron en TransMilenio para robarla

Mucho cuidado cuando use el transporte público. Una mujer denunció que fue drogada con escopolamina en una estación de TransMilenio y que le robaron 650 mil pesos que tenía para pagar el arriendo de su casa.

La víctima, Karen Guzmán, salió de su casa, como todos los días a las 6:30 de la mañana, a tomar un articulado para ir a su trabajo. Mientras esperaba el bus en la estación Olaya, que según ella estaba a reventar, inhaló una sustancia extraña que le hizo perder el sentido.

"Recuerdo una mujer que lloraba porque le habían robado su celular. Sentí que me pasaron una bufanda por la cara y me subí al bus. No me acuerdo de más", relató Guzmán, que es madre de tres hijos.

A las 9 de la mañana, doña Teresa -madre de Karen-, recibió una angustiosa comunicación. "Me llamaron a decirme que ella estaba mal en la estación del Olaya. Me fui y la encontré llorando", contó la progenitora.

Luego vino el paseo por diferentes hospitales en busca de atención. El diagnóstico final fue que Guzmán fue drogada con escopolamina y le hurtaron un dinero que había pedido prestado para pagar el arriendo de la casa.

El comandante de la policía de TransMilenio, coronel Óscar Jerez, habló sobre el caso. El alto oficial pidió a los pasajeros estar atentos ante cualquier situación anormal dentro del sistema de transporte y reportarlo a las autoridades.

"Es imposible que nadie me hubiera visto mareada o mal y me dijera cómo le ayudo", sostuvo la afligida la mujer.