Mujer cayó de un tercer piso y murió. Familia culpa a su pareja

Claudia Quintero, una joven de 25 años, murió tras caer desde el tercer piso de un edificio ubicado en el centro de Bogotá. De acuerdo con la familia de la víctima, su deceso no habría sido producto de un accidente, ya que el principal sospechoso es la pareja sentimental de su fallecida pariente. Según estas versiones, el hijo de la pareja presenció todo lo ocurrido.

"Él cuenta que el papá le pegaba a la mamá, que la maltrataba y le pegaba puños y patadas. El vio todo", declaró Luz Estella Quintero, madre de la fallecida.

Según la señora Quintero, desde que se registraron los hechos el hombre desapareció. "No sabemos nada de él. No sabe el daño que me hizo a mí, A mi familia", agregó la mujer.

Quintero dice que las supuestas agresiones nunca fueron denunciadas, "por miedo de mi hija, porque el tipo la amenazaba".

Las autoridades buscan determinar qué fue lo que sucedió.

Según cifras entregadas por la Secretaria de la Mujer de Bogotá, entre enero y abril de este año, 41 mujeres han sido asesinadas y 2.441 han sido violentadas por sus parejas en todo el país.