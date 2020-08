Mujer con COVID-19 dio a luz y tuvo que enfrentar a la muerte antes de conocer a su pequeño

Yuli y Matías, madre e hijo, se conocieron hace un par de semanas. A pesar de que Matías nació hace un mes y 10 días, solo hasta que su madre se recuperó del COVID-19 pudieron estar juntos.

Yuli se contagió cuando estaba en el octavo mes de embarazo, pero sus condiciones de salud llevaron a los médicos a anticipar el nacimiento del bebé.

“Toman la decisión de hospitalizarme y días después ven que el tratamiento no está evolucionando, entonces se toma la decisión de interrumpir el embarazo a través de una cesárea para poder continuar con el tratamiento del COVID-19”, narró la madre y abogada.

Pero la situación empeoró. Los pulmones de Yuli no respondían y apenas dio a luz tuvo que ser internada en una UCI.

“No pude tener a mi bebé como normalmente lo tiene todas las madres, que pueden tenerlos en el pecho, que tienen ese contacto, tuve que verlo de lejos porque era un potencial peligro para él. De ahí me remitieron de una vez a UCI y me intuban porque no estaba reaccionando al tratamiento; ahí duro ocho días intubada, en total fueron 10 días”, relató.

El miedo de morir y de no conocer a su bebé siempre estuvo latente.

“En los momentos en los que estaba consciente lloraba mucho y estaba muy asustada. Tienes en la cabeza qué quieres hacer o qué planes tenías y el miedo a no poderlos realizar, a cómo va a quedar tu familia si algo te pasa, qué suerte va a correr tu bebé, qué va a pasar con mi esposo, cómo lo va a asimilar”, describió Yuli Martínez.

Un miedo que compartían su esposo y del que fueron testigos los médicos.

“Saber que la persona que tú amas, que es la madre de tu hijo, puede no volver a casa, puede fallecer, eso es lo más complicado. Realmente el llamado es a que sigamos cuidándonos, no es algo extremo, cualquier cosa que hagamos no es algo extremo, es por la salud de nosotros y por la salud de los demás”, manifestó Joan Manuel Guevara, esposo de Yuli.

"Un papá aislado por COVID, sano, pero que no podía salir; una mamá debatiéndose en una unidad de cuidados intensivos intubada que nunca pudo conocer realmente a su hijo y un hijo que estaba en la unidad neonatal en observación sin tener cerca a ningún familiar", describió Alejandro Bonivento, médico obstetra.

Para Yuli y su familia hubo un final feliz. Por eso, le hacen un llamado a los colombianos para que se protejan del coronavirus COVID-19 y cumplan con los protocolos de bioseguridad para mantener sus familias unidas.