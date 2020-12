Mujer confesó dónde y cómo enterró a su vecina luego de discutir por un problema de humedad

Una familia en Quindío recibió la peor noticia de su vida: la mamá fue hallada descuartizada, en bolsas y enterrada cerca a un guadual. Una de las implicadas confesó cómo y dónde la enterró luego de una discusión.

Betty Vallejo Reyes, de 58 años, había sido reportada por sus familiares como desaparecida el pasado 8 de septiembre de 2020. La última vez que la vieron fue en su casa, ubicada en el barrio Los Quindos, en Armenia .

Una vez inició la investigación, las principales sospechosas fueron Rosalba Marín Montes y Maricela Ruíz Marín, dos mujeres que vivían como arrendatarias en el primer piso de la vivienda en la que también residía Betty. Tras las pesquisas, fueron capturadas y se conocieron detalles lamentables.

De acuerdo con el relato que Rosalba Marín hizo ante un fiscal, había discutido en varias ocasiones con la víctima debido a un problema de humedad en la vivienda, pese a que no llevaba ni siquiera un mes en el lugar.

Y el fatídico día “ella se asomó por la ventana me preguntó por la humedad y le dije que seguía mal. Solicitó que la dejara entrar para mirar la pared y la humedad, fue hasta la pieza y se enojó, dijo que la culpa de la humedad era mía, yo le dije que eso ya estaba y de repente se mostró agresiva, levantaba las manos, discutía y se me vino encima alegando. Mi reacción fue defenderme y empujarla, ella cayó contra el soporte de la cocina, se golpeó la cabeza y comenzó a chapalear, estirar las piernas, yo me asusté y no sabía qué hacer, me quedé bloqueada, nunca imaginé eso y nunca fue mi intención de hacerle daño, hasta que dejó de respirar”, narró la mujer, según registra el periódico El Quindiano.

En su frío relato también señaló que con un machete la cortó por la mitad y buscó "dos chuspas de bultos de concentrado para perros y en cada uno metí cada parte del cuerpo, amarré las bolsas y las puse en un carrito de mercado color rojo”.

Luego, dijo, le pidió a un señor que le ayudara a enterrar “unos perritos que se me habían muerto. El señor me dijo que yo debía hablar con la Policía porque los perros no se pueden enterrar así y le contesté que no tenía plata para un entierro. El señor me propuso hacer dos huecos para enterrarlos cerca de su casa y que se los llevara a las 3:00 de la tarde”.

Según Marín Montes, le pagó $50.000 al hombre que enterró los restos de Betty Vallejo, aunque este no supo que eran humanos.

La mujer aseguró que todo lo sucedido solo lo sabía ella y que su hija no tiene nada que ver con el crimen. Dijo, además, sentirse arrepentida por su actuación.

Por su parte, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para las dos implicadas.