Mujer da a luz en carro de empresa de aseo, con ayuda de empleados de buen corazón

Un día en su ruta habitual terminó en toda una bonita anécdota para dos empleados de la empresa de aseo Urbaser en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, cuando decidieron tenderle la mano a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz.

El hecho se registró en la comuna 4 del municipio de Soacha, cuando la joven de 28 años salió en búsqueda de un medio de transporte para acudir al hospital, pero los dolores de parto no dieron espera.

“Me encontraba haciendo mis labores diarias cuando de repente sale una vecina que si por favor le podíamos colaborar, entonces decido llevarla y en el camino me encuentro a mi compañera Andrea, a quien le solicito que me colabore”, cuenta Daniel Hernández, empleado de Urbaser.

Daniel y su compañera Andrea Gómez decidieron llevar a la mujer hasta el hospital, sin saber que terminarían atendiendo el parto en el mismo carro de la empresa de aseo.

“Ella iba con sus dolores al máximo, íbamos supernerviosos, íbamos en el camino y ella solicita que por favor le ayudemos que ya iba a empezar a salir el bebé, pues en efecto yo me pasé para la tarde de atrás y le colaboré, pues le ayudé a terminar de sacar a su bebé, ya la niña pegó su primer llanto y le remití la niña a sus brazos”, relata Gómez.

Como si fuera poco la ayuda que le prestaron, este martes los empleados de aseo sorprendieron a la joven madre con un regalo en el Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, donde es atendida junto a su bebé.

Publicidad

Le llevaron una cuna, pañales y kits de aseo para darle la bienvenida a la niña que ayudaron a nacer.

Se trata del tercer embarazo de la paciente de 28 años y, de acuerdo con el gerente del hospital, se encuentra en muy buen estado.

Vea también: Carrotanque que transportaba combustible se vuelca y explota en túnel de la vía al Llano

La mamá también relató cómo vivió esta experiencia.

“Mis dolores fueron muy rápido, le dije al señor que me dejara en una parte que pudiera agarrar otro carro, cuando él me vio que yo estaba así me dijo yo no la voy a dejar así, nosotros vamos hasta allá. Más adelante se montó la muchacha y yo le digo que me ayude, ya la niña estaba afuera, se pasa e hizo lo que yo le dije”, detalla.

La mujer se encuentra muy agradecida con Daniel y Andrea por prestarle esa ayuda, pues asegura que no todos están dispuestos a llevar a una embarazada. Recuerda que su otro hijo nació en un taxi “y me cobraron una cantidad de plata”.

Para Daniel es una lección que no olvidará sobre hacer el bien sin mirar a quien.

Publicidad