Mujer denuncia al alcalde de Chipaque por abuso y dice que funcionario intenta comprar su silencio

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado por abuso sexual el alcalde de Chipaque, Cundinamarca, Camilo Albeiro Pardo, por una joven que asegura que “en ningún momento consensué la relación, no sostenía ningún vínculo además del profesional y laboral con él. Esto fue sin mi consentimiento, en ningún momento quise”.



Según cuenta, todo se presentó en una reunión de trabajo: “Cuando ya él pide el trago, él como alcalde es quien pide el trago, me empieza a emborrachar y a emborrachar. Cuando yo voy y me oxigeno, porque me sentía ya un poco mareada, me toca las piernas, empieza a accederme, a sacarme la camisa del pantalón y a tocarme, eso en el establecimiento”.

Dice la joven que el alcalde la conminó a subirse a su camioneta para llevarla a Bogotá: “Mi paseo empieza cuando yo me subo a la camioneta municipal, todos como compañeros de trabajo nos subimos a la camioneta. A mí como mujer no me llevaron a mi casa, aunque pedí en repetidas ocasiones que me llevaran a mi casa. A la única persona que no llevaron fue a mí, a cada uno lo llevaron. Mi trayecto empieza en Chipaque y cuando retomo el conocimiento me doy cuenta de que estoy sobre el peaje, completamente vulnerada”.

La denunciante asegura que ahora el alcalde de Chipaque ha intentado de varias maneras persuadirla para que no lo denuncie: “Ha tratado de ofrecerme dinero, me quería cambiar de cargo porque yo me encontraba en la parte función pública, pero por concurso salía mi cargo y trató de ofrecerme otro cargo, dinero. Su esposa también llamó a persuadirme, más aun cuando le había contado que me habían violado dijo ‘sí, ¿qué pasó?’ No le interesó la versión, pues obviamente yo sé que está al lado de su esposo, pero yo estoy del lado de la verdad”.

Según la denunciante luego el funcionario le envió varios chats en los que intenta persuadirla de no denunciar.

Publicidad

El alcalde de Chipaque, a través de su jefe de prensa, dijo que no se va a pronunciar por ahora sobre el tema.