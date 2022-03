Mujer denuncia constante maltrato por parte de su exnovio: “Dijo que me iba apuñalear"

Una nueva denuncia por violencia contra la mujer se conoció en redes sociales, luego de que una joven identificada como Karen Montes rompiera el silencio por los maltratos que asegura lleva recibiendo por parte de su expareja al no querer volver con él.

En su denuncia, Montes hace responsable a un hombre llamado Yafar Cruz de lo que pueda ocurrirle a ella, pues asegura que esta persona la ha amenazado de muerte y también a su familia.

“No suelo hacer esto pero, no me voy a callar más, simplemente, ya no puedo más con el daño emocional y físico que me ha venido causando mi expareja Yafar Cruz, durante 3 años seguidos, aguantando sus groserías, el daño a mi buen nombre en varias ocasiones, diciendo que lo robé, que tengo mozos y haciéndolo público en redes sociale. Sus múltiples amenazas hacia mi familia, que va a matar a mi hermano, y romperle los vidrios a mi madre, todo esto porque no vuelvo con él”, indicó.

En su publicación, la joven cuenta que fue golpeada por Cruz en la madrugada del pasado domingo a la salida de una discoteca en la que él también se encontraba. Karen adjuntó fotos donde muestra las heridas que sufrió ese día.

“Decide cogerme del cabello y pegarme contra todas las paredes de las casas, hasta llegar a la casa de él, donde me proporcionó varios golpes en todo el cuerpo, patadas, puños, cachetadas, en un momento pude irme para el baño y tratar de llamar a mi mamá, ya que él me dijo que me iba apuñalear y se dirigió a la cocina a buscar un cuchillo, luego se devolvió a quitarme el celular y esconderlo, no me dejó salir en toda la noche de su casa, y lo único que me decía era: ‘que yo me merecía todo eso porque yo bailaba para seducir otros hombres, que me gustaba que los hombres me dijeran linda, que era una brincona, perra’”, detalló.

Ante esta situación la joven decidió hacer público lo que le está ocurriendo: “denuncio por este acto vil e inhumano, porque no quiero ver más mujeres golpeadas y calladas. Hago responsable al misógino de Yafar Cruz si algo me pasa a mí o a mi familia”, subrayó.

Karen recibió numerosos mensajes de apoyo y sugerencias de tramitar su denuncia por vía legal.

¿Dónde denunciar?

Para denunciar hechos de violencia o maltrato contra la mujer puede comunicarse a la línea nacional #155, #122 de la Fiscalía o #123 emergencias de la Policía Nacional.