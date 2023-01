Mujer denuncia que capitán de Policía la chantajeó por redes sociales para tener relaciones sexuales

Asegura que, a través de un perfil falso llamado ‘Andrea’, se hizo pasar por una mujer para acercarse a ella y “extorsionarla”. Ocurrió en Barranquilla.

Tatyana Álvarez es asesora nutricional y dice que la contactó una supuesta mujer desde Bogotá para comprarle unos productos.

“Que se quería hacer el busto, arreglárselo. Entonces, le recomendé a mi médico, le mandé la foto del busto de cómo me había quedado para que ella tuviera referencia”, cuenta Tatyana.

Luego de varios meses de conversaciones, la supuesta ‘Andrea’ le pide el favor de que le ayude a un amigo que viajaría a Barranquilla.

“Por WhatsApp, me dice que le ayude con el hotel. Me dice: ‘¿quieres tener una fantasía?’ Yo le dije: ¿cómo así? ¿de qué me hablas?”, añade.

En ese momento descubrió que no hablaba con ninguna mujer.

“Me dijo: ‘tú me gustas’ y, además, ‘tengo estas fotos tuyas’. Empezó a mandarme el contacto de mi esposo, las fotos que yo le había mandado a ella”, señala.

Tatyana asegura que se trata de un capitán de la Policía que pertenece al esquema de seguridad del gobierno. Afirma que esta situación le ha causado problemas con su familia y que su esposo, que también es oficial de la Policía, le pidió el divorcio.