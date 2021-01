Mujer denuncia que fue brutalmente golpeada por su exnovio: "tuvo la indecencia hasta de escupirme”

La violencia contra las mujeres sigue disparada en Colombia. Todos los días conocemos casos que, incluso, terminan en feminicidios. ¡Basta ya! No es normal, no está bien, no tiene justificación atacar física o psicológicamente a una mujer ni a nadie.

Uno de los hechos más recientes tiene como víctima a María Alejandra Hernández, una joven de 24 años que asegura haber sido maltratada por su expareja en Floridablanca, Santander.

“Fui a la casa de mi exnovio con el propósito de hablar, dejo claro que el plan fue propuesto por él. En la mañana se levantó de forma molesta a discutir conmigo. Me empujó contra el baño para después hacerme caer en la tina donde recibí un fuerte golpe, posterior a esto comenzó a golpearme en la cara sin intención de detenerse, no me permitía irme y me tenía acorralada”, contó en su cuenta de Instagram .

Y agregó: “ este ser humano tuvo la indecencia hasta de escupirme en la cara (...) No hay ningún derecho de parte de NINGÚN género de causarle un daño físico y psicológico tan grave a una persona".

En diálogo con Blu Radio , la mujer reveló que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía y está a la espera de una valoración en Medicina Legal.

“No debemos tener miedo a hacer una denuncia, no tenga miedo a correr por su vida, tratemos de cuidarnos entre todas e identificar los problemas que pueden llevar a una agresión”, agregó.

A través de Twitter, el gobernador de Santander rechazó el hecho y dijo que la víctima será acompañada por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género.

Inaudito. En los últimos dos días se han denunciado públicamente tres casos de violencia en Santander, que pudieron desencadenarse en más feminicidios. Ningún tipo de agresión puede seguir poniendo a costa la vida e integridad de nuestras mujeres. #NiUnaMenos — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) January 29, 2021

Recuerde: si usted o alguien conocido está siendo víctima de violencia intrafamiliar, denuncie de inmediato en la Policía o la Fiscalía, o busque ayuda en un hospital o comisaría de familia. En Bogotá está habilitada la línea 123.