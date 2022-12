Mujer denuncia que, por celos, expareja la secuestró y la torturó

El obsesivo y celoso compañero sentimental la persiguió.

“Salí a correr y él me alcanzó en un taxi con dos muchachos. Me cogió y me subió a las malas y ahí me pegó un puntazo”, dice.

Gravemente herida, explica, la metió en una casa, donde la torturó y la tuvo secuestrada.

“Una semana encerrada con candado. Me pegó como ocho puñaladas”, narra.

Incluso, sostiene, el hombre publicaba en redes sociales fotos con armas de fuego en el momento en que la tenía cautiva.

Pero luego de una de las golpizas, la mujer aprovechó un descuido para fugarse.

“Duré como hora y media abriendo el candado y lo pude abrir con un cortaúñas y le pedí ayuda a los vecinos”, recuerda.

Ante la denuncia, un grupo especial del Gaula logró ubicar y detener al hombre, quien podría pagar hasta 40 años de cárcel.