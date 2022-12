Mujer denuncia que su prometido la golpeó tras reclamarle por “un tema de prostitutas”

Debido a las lesiones que sufrió en rostro y torso, Medicina Legal le dio a Andrea Marín 20 días de incapacidad.

“Aquí (en la cara) están los cuatro dedos de él, en la parte de abajo tengo unos morados, en la parte de arriba tengo dos hematomas. Además tengo dos en el labio inferior y una herida abierta en el labio superior”, afirma la mujer.

Según ella, todo ocurrió el día que celebraban un mes del compromiso de matrimonio, en el apartamento de su novio y cuando le reclamaba por una presunta infidelidad.

“Discutimos por un tema de prostitutas. Yo simplemente reaccioné, quería respuestas, quería que me dijera qué pasaba. Él me insultó, me dijo groserías”, añade.

Óscar Bustos, señalado agresor, dio su versión de lo ocurrido. “Es una situación de pareja donde también fui agredido. Soy víctima, mi versión la voy a esclarecer ante las autoridades, pero aprovecho esta oportunidad para pedirle perdón a todas las mujeres, pedirle perdón a toda la sociedad, no soy una persona violenta”, sostiene.

Andrea afirmó que expuso su caso ante los medios de comunicación para que otras mujeres no teman y denuncien los hechos de violencia.

