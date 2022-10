Mujer despedida por padecer el síndrome del túnel del carpo recuperó su trabajo vía tutela

El síndrome del túnel del carpo es uno de los padecimientos de salud más frecuentes entre las personas que trabajan desarrollando tareas con sus manos asociadas a esfuerzos o movimientos repetitivos. El tema llegó a la Corte Constitucional, que salió en defensa de una mujer que fue despedida por tener esta enfermedad.

Se trata de Luisa Narváez, quien laboraba como operaria de máquina troqueladora. “Se me entumían los dedos, los brazos, las manos, los antebrazos me dolían, se me dormían, era algo muy maluco. Les pedí que me dieran un permiso para hacerme algunos chequeos, algunos exámenes de rutina”, contó sobre su situación.

Entonces “la empresa decidió prescindir de mi labor porque dice que ya no quería trabajar más conmigo. Me dijo ‘ya no necesitamos trabajar más contigo y tú no nos puedes obligar’”.

Luisa inició una batalla jurídica, ya que su despido no solo afectó su salud, también a su familia, pues de ella depende una adulta mayor.

Paola Andrea Meneses, magistrada de la Corte Constitucional, detalló que “los empleadores le empezaron a hacer una serie de comentarios, como por ejemplo ‘usted ya no nos sirve’, ‘estamos perdiendo plata’, ‘usted con estas ausencias y citas médicas no nos está sirviendo’”.

Por eso el alto tribunal falló una tutela a favor de Luisa, ya que se evidenció que todo estuvo relacionado con un acto de discriminación.

“Las personas que tienen un padecimiento que les impide desempeñar sus labores no pueden ser discriminadas, no pueden ser tratadas bajo actuaciones que puedan ser humillantes o que puedan hacer sentir mal a la persona, pero además que la desplacen, que la discriminen del ámbito laboral”, explicó la magistrada.

La Corte Constitucional ordenó el reintegro de esta trabajadora, el pago de salarios y le pidió acudir a la justicia laboral para que resuelva su situación.



¿Cuáles son las causas, síntomas y tratamiento del túnel del carpo?

Los movimientos repetitivos durante mucho tiempo, las malas posturas y la falta de estiramientos y pausas son los que generalmente llevan a que se produzca el síndrome del túnel del carpo, inflamando un canal por donde pasa un nervio, haciendo presión y causando entumecimiento, dolor de la muñeca y de dedos. El daño avanza si no se corrige lo que lo originó.

“El paciente va a empezar con una sensación de adormecimiento, de agujitas que le pican en la punta de los dedos índice y pulgar, y a medida que la enfermedad va evolucionando el paciente puede presentar pérdida de la fuerza, como para agarrar una llave o abrir un frasco”, explica la doctora Aida García, ortopedista y presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía de la Mano.

El dolor puede despertar a las personas en las noches e, incluso, cuando el síndrome del túnel del carpo ya está muy avanzado puede causar atrofia muscular.

Entre los tratamientos, “la terapia física juega un papel importante porque va a desinflamar todos los tendones que doblan los dedos que están dentro del túnel”, señala la ortopedista.

“Si esa enfermedad progresa hay un medio terapéutico que son las infiltraciones, que es poner medicamento dentro del túnel para que empiece a desinflamar. Si esto sigue y progresa y ya empieza dañarse el nervio tenemos que pensar en descomprimirlo, entonces tenemos que abrir el túnel y eso es un procedimiento quirúrgico”, agrega.

También las férulas ayudan a mejorar los síntomas del túnel del carpo; sin embargo, la clave está en la prevención.

“Si usted está expuesto a actividad repetida, pues debe instaurar unas pausas activas, también sería bueno hacer un estudio en su puesto de trabajo, hay mouse ergonómico, teclado ergonómico”, subraya la doctora García.

No subestime los síntomas y entre más rápido consulte es más fácil identificar la causa y corregirla. Estas pueden tener que ver con “la parte hormonal en las mujeres, la cuestión de la tiroides es muy importante, y si no está bien regulado puede producir síntomas del túnel del carpo. Durante el embarazo también se pueden exacerbar los síntomas”, dice la experta.

Parece que la misma infección por COVID causa inflamación y alteración del nervio, produciendo señales de esta enfermedad.