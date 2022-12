Mujer desplazada que fue incluida por error en la Lista Clinton narró su drama

Rosa Amelia Giraldo, una desplazada antioqueña que padeció un calvario a lo largo de casi 5 años por aparecer en la lista Clinton, conoció que sus derechos le fueron restablecidos gracias a una nota de Noticias Caracol.

A la mujer, que tenía un humilde granero en el municipio de Bello, Antioquia, todas las puertas se le cerraron luego de que su identidad se viera involucrada en supuestas actividades de lavado de activos.

Durante todo este tiempo, ella alegó su inocencia, hasta que un fallo de la Corte Constitucional le halló la razón.

“Yo estaba viendo el noticiero con mi familia, cuando me sorprendió escuchar mi nombre y pues, me sorprendió mucho, me dio alegría, me dio de todo cuando vi la noticia”, relató.

Amelia, madre de dos hijos y abuela de una niña, no sólo aguantó el desplazamiento obligado por la violencia en Angostura, Antioquia, sino también su inclusión de manera errónea en el listado, que señala a personas vinculadas con el narcotráfico.

Ese error le trajo muchos dolores de cabeza, relata. “Igual uno se siente como señalado”, agregó.

La Defensoría del Pueblo asume, por orden del tribunal constitucional, la revisión del caso y el acompañamiento para que se le restituyan sus derechos y ayudas del Estado, las cuales no pudo recibir durante seis años. Por esta situación debió sobrevivir en su entorno familiar con los modestos ingresos de su pareja, que devengaba un salario mínimo.

La afectada aseguró que interpondrá una demanda en contra de los responsables del craso error.