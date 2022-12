Mujer embarazada retiró denuncia contra esposo que la golpeó

La joven, en diálogo con Caracol Radio, dijo que ella también tuvo culpa en lo sucedido.

Cantillo había dicho en la época en que fue golpeada, que la agresión se dio luego de haberle reclamado a su marido empeñar el televisor y gastar el dinero en licor.

Este martes manifestó que el ataque se debió a que no se conformó "con la plata que él me había dado y le fui a reclamar más".

"Yo le falté el respeto a él" frente a sus amigos, relató, y agregó que le pegó y lo lastimó en la cabeza.

Según ella, también actuó motivada por los celos, pues le dijeron "que tenía otra mujer ahí".

La mujer, que agradece que el bebé que lleva en su vientre no haya sufrido ningún daño, dijo que no quiere que vaya a la cárcel porque "es el papá de mis hijos y nunca me había tratado como me trató".

"Él se arrepiente como también me arrepiento yo (...) Fue un momento de rabia y de celos", expresó.

Barranquilla (Atlántico)