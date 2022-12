Mujer embarazada se desmayó en plena sala de urgencias y no la atendieron

Con su celular, un paciente grabó el momento en que una mujer en estado de embarazo se desmaya en la sala de espera de una clínica de Bello, norte del Valle de Aburrá.

“Iba con dolores bajos, con amenaza de aborto, la joven después de esperar alrededor de una hora, hora y media, pierde el conocimiento, se desmaya, los mismos pacientes son los que la atienden, la auxilian, porque en ningún momento sale el médico a atenderla, salen a buscarlo y no hace caso”, dijo un testigo.

La indignación de los testigos fue aún mayor al ver a un supuesto médico hablando por celular, que huye al notar que lo están grabando.

“Yo ya me desespero entro y hablo con el médico, le digo bueno, qué pasa porque no salen a atenderla, la muchacha esta inconsciente, el médico me dice deje el escándalo no hay por qué hacerlo eso no es nada”.

El gerente de la clínica respondió que el hombre que observaba en las escaleras no era un médico, sino personal de rayos X, y que la mujer nunca se registró como embarazada.

Francisco Lozano, gerente de la clínica de Antioquia afirmó que “ingresa la paciente, no se identifica como paciente embarazada, tenemos un orientador las 24 horas del día encargado de identificar este tipo de pacientes y tampoco se identifica durante su estancia y queda como paciente normal, durante su estancia presenta un síncope y es atendida directamente por nuestro personal”

La Secretaría de Salud aseguró que están investigando, ya que son varias las quejas que tienen del centro asistencial, pero le restó importancia al video en el que se observa la supuesta falta de atención a los pacientes.

César Augusto Arango, secretario de Salud de Bello dice que “honestamente el video que me mostraron parece demasiado corto, no me parece que tenga para nosotros, autoridades de salud, elementos de juicio cierto para intervenir específicamente en este caso. Naturalmente con la clínica ha sido uno el requerimiento ni las quejas la administración municipal y en cabeza de la Secretaría de Salud ha hecho las respectivas denuncias ante la Superintendencia”.

El gerente de la clínica aseguró que hasta el momento no han sido requeridos por ninguna entidad por este supuesto caso de negligencia médica, entre tanto, la mujer se recupera de forma satisfactoria.