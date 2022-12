Mujer embarazada y su bebé mueren por presunta negligencia médica en Palmira

Una mujer embarazada y su bebé murieron durante el parto en un centro asistencial de Palmira, en el Valle del Cauca. El esposo de la mujer y padre de la creatura, denunció que estuvo durante varias horas esperando una cesárea y cuando la atendieron fue demasiado tarde.

Leidy Yulieth Zúñiga de 39 años y su hijo de 9 meses de gestación, murieron durante las maniobras de parto, en el hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, asegura Luis Enrique Quintero, esposo y padre de las víctimas.

“Hablé con el doctor y me dijo que ella entro en crisis, que comenzó a convulsionar y se les quedó, que trataron de revivirla durante 20 minutos. El pediatra y el ginecólogo aseguraron que el bebé también falleció allí”, narró Quintero.

La familia señala que le iban a hacer cesárea pero después le dijeron que el parto sería normal, por lo tanto le indujeron el parto.

“Ella estaba programada para una cesárea y el médico dijo que no, que ella estaba en la capacidad de tenerlo normal y entonces ahí fue donde le indujeron el parto. Yo creo que utilizaron demasiada droga o tenía hemorragia”, aseguró Quintero.

Ricardo López, director del hospital local de Palmira, afirmó que no hubo inducción del parto y que aunque la joven tenía signos normales, presentó cambios repentinos.

“El día 26 de marzo alrededor de las 4:00 p.m. comienza a presentar cefalea intensa, vómito y convulsiones. Se hace la intervención y se obtiene un recién nacido que ya no tenía signos vitales que es reanimado por el educo pediatra”, aclaró López.

Además el director del hospital dijo que ella fue trasladada aún con vida, a otro centro asistencial y falleció en el camino.

La Secretaría de Salud del Valle anunció una investigación del caso para establecer si hubo o no una presunta negligencia médica.