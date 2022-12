Mujer encaró a sujeto que la habría acosado en la calle: “¿Quién le pidió que me dijera algo?”

En redes sociales se hizo viral un video en el que se observa una discusión entre un hombre y una mujer porque, al parecer, la había acosado. La mujer encaró al sujeto luego de que este le lanzara un piropo.



“¿Quién le pidió que me dijera algo? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de estar acosando mujeres en la calle? Porque yo no puedo pasar por ningún lado sin que alguno de ustedes me diga algo. No puedo estar tranquila en la calle porque ustedes vienen con esa amenazadera”, exclamó la mujer.

En la grabación se observa al sujeto que trata de disculparse y cuestiona a su interlocutora por tratarlo mal.

“Está muy linda, no dije nada más”, expresó.

“¿Y por qué lo hace?, o sea, ¿yo se lo pedí?, ¿le pedí que me dijera algo?, déjeme en paz”, puntualizó la mujer.

La empresa para la que labora el hombre involucrado en el hecho, como conductor, se pronunció tras lo ocurrido.

“Con base a las denuncias que han podido observarse en redes sociales, hemos activado de inmediato los correspondientes protocolos disciplinarios a los trabajadores que pudieren estar implicados en cualquier conducta que pudiera constituir acoso y aplicar las sanciones que sean del caso”, señaló la compañía en un comunicado.

Asimismo, dijo que rechaza cualquier conducta que constituya intimidación o acoso en contra de la mujer.