Mujer encontrada muerta en una caneca no era habitante de calle, dice su familia

La familia de una joven que fue hallada muerta en una caneca el pasado domingo, pidió que se aclare que ella no era habitante de la calle.

“No me parece justo que digan eso, ella era una madre de familia soltera, tiene tres hijos. Trabajaba en una empresa como mensajera y era una persona de bien”, dijo Leonela Trujillo, hermana de la víctima, quien agregó “inclusive era una persona cristiana, no le hacía daño a nadie”.

“Aparte de eso andan diciendo que no hay cámaras de seguridad en el sitio donde la encontraron. Ya fuimos a investigar y hay tres”, aseguró Trujillo.