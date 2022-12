Mujer enfrentó a habitante de la calle que la robó con arma blanca

La víctima transitaba por una calle del mercado popular de Bazurto cuando fue abordada por un habitante de la calle que, cuchillo en mano, la amenazó para que le entregara el dinero que llevaba.

A pesar de no estar acompañada y de no tener a alguien cerca, la mujer enfrentó al ladrón pese a los ataques con el cuchillo que inició el delincuente. Pese a la resistencia, el sujeto logró robarla.

El hurto evidencia, según los comerciantes, la situación de inseguridad que se vive en esa zona de Cartagena. Por su parte, las autoridades pidieron a los ciudadanos cuidar sus pertenencias para que el “factor oportunidad” no los sorprenda.