Mujer engañó al esposo con un autosecuestro para estar con su amante

Lo curioso es que al angustiado hombre no le pedían dinero a cambio. A la señora la encontraron, en una casa de Soacha, durmiendo con otro sujeto.

Al esposo de la mujer de 24 años le hicieron creer que la mamá de sus cuatros hijos estaba secuestrada y, a través de mensajes, lo amenazaban.

El supuesto secuestro ocurrido en Nimaima, Cundinamarca, tenía algo particular: no pedían dinero a cambio.

Mientras tanto, el esposo angustiado insistía en una prueba de supervivencia.

El desespero del conyugue lo llevó al Gaula de la Policía, donde rápidamente encontraron pruebas que delataron la verdadera intención de la mujer, empezar una nueva vida. En una llamada telefónica con un amigo lo demuestra.

Al cabo de una semana, uniformados llegaron a Cazucá, Soacha, donde quedaba la habitación en obra negra de las fotografías en las que se veía la mujer presuntamente sufriendo por su secuestro. Pero la sorpresa de los investigadores fue mayor: la encontraron con su amante.

"Se encontraba en compañía de otro sujeto durmiendo y ella misma manifiesta que en ningún momento se encontró en condición de cautiverio", explicó el subdirector del Gaula de la Policía, coronel Jorge Agudelo.