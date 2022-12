Mujer extorsionaba a su vecina con fotos y videos íntimos que le encontró en el computador

Creó un perfil falso en Facebook para pedirle dinero a cambio de no divulgarlas, según autoridades. Fue capturada en Santa Marta.

La Fiscalía tiene en su poder mensajes intimidantes que, dice, la mujer de 40 años le envió a su víctima.

"Esta persona le pedía la suma de 120.000 pesos por no publicar unas fotografías que tenía su computador, objeto que había sido prestado por la victima a esta mujer", aseguró el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía de Santa Marta.

La denuncia fue clave para los uniformados del Gaula de esta ciudad para detener a la señalada con el dinero de la extorsión.

“Se activa un personal especializado para que haga esta investigación y con un plan antiextorsión se logra la captura de esta persona”, añadió Berdugo.

La mujer, que residía en el barrio María Eugenia, en el sur de la ciudad, será judicializada por el delito de extorsión.

Ante el hecho, la Policía dio recomendaciones para evitar casos como estos.

"Es importante que no intercambien mensajes íntimos, por más confianza que tengamos con la otra persona. No realizar este tipo de acciones, ya que estas fotografías podrían ser usadas por terceros para presionar el pago de extorsiones", señaló el capital Gustavo Moreno, comandante de la Policía de Santa Marta.

