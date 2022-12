Mujer fue arrastrada y golpeada por ladrones que intentaron quitarle el bolso

La mujer de 53 años relató que al ir caminando sintió “a alguien que se me abalanzó y me haló y me fue arrastrando hacia el pavimento, me arrastraba y sentí que alguien me pegaba por la cabeza. Los muchachos no decían nada, no hablaban, yo solo les indicaba que mi pierna me dolía”.

Según ella, en ningún momento se opuso al robo, pero “yo no lo podía soltar porque el bolso estaba enredado en mi brazo, porque él se me abalanza y yo ruedo y ahí es donde se me enreda la manija del bolso”.

Publicidad

Los delincuentes solo pudieron robarle un celular a la mujer, que recibió 12 días de incapacidad.

Habitantes del sector dicen que se han registrado dos asaltos en ese mismo lugar.