Mujer fue brutalmente agredida por defender a una persona con discapacidad

Por intentar defender a un vendedor de helados con una discapacidad, una mujer fue agredida por un conductor, quien con un palo le fracturó el rostro. Los hechos se registaron en el municipio de Facatativá (Cundinamarca).

“Mi mamá le dijo al tipo que no fuera abusivo que no le pegara. En ese momento el tipo se puso agresivo con mi mamá, nosotras pasamos de calle y cruzamos palabras vulgares. Entonces resultó con un palo”, narró la presunta víctima, Mariluz Riaño

Las heridas le valieron a la mujer una incapacidad de 25 días certificada por Medicina legal.

Según la Policía de Facatativá, el agresor fue capturado.

El panorama de agresiones a mujeres en Colombia, es preocupante. El año pasado, de los 848 asesinatos de mujeres, 184 fueron cometidos por un agresor desconocido y 100 por su pareja o expareja.

Según Medicina Legal, en enero de 2016 se presentaron 16 casos de agresión a mujeres por desconocidos y también 8 por violencia infligida por la pareja o ex pareja. El Valle del Cauca sigue siendo el departamento con mayores homicidios, presentando 20 casos.