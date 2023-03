Mujer humilló a policía en un aeropuerto: "Tú eres nada, mi marido sí es coronel"

En redes sociales se viralizó un video en el que una mujer, al parecer esposa de un militar, humilló a policía en un aeropuerto de Colombia, cuya ubicación se desconoce. El caso de 'usted no saber quién soy yo' ha generado indignación entre los internautas.



En las imágenes se observa que la mujer humilló a policía señalando que este era inferior que su esposo.

“Mi amor, yo le ofrezco respeto a mi marido que es militar; tú eres policía. O sea, tú eres nada, mi marido sí es coronel. ¿Tú eres qué?”, se escucha decir a la señora. Ante las ofensivas palabras, el uniformado guardó silencio.

La mujer que humilló a policía se volvió objeto de numerosas críticas: "Hay personas que definitivamente lo único que tienen es dinero. Con gente así, a metros. Y la Policía debería multarla por irrespeto a la autoridad", "ella no es nadie, ¡es la esposa de alguien!", "otro triste capítulo de "¿usted no sabe quién soy yo?", "ella es la que no merece respeto" y muchos más.

Hacerla famosa



Le llamaron la atención a esta mujer en un aeropuerto y reacciona asi con el uniformado.@PoliciaColombia pic.twitter.com/e279mAK9Na — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 27, 2023

Funcionaria del MIO en Cali fue agredida por hombre que intentó colarse y no pagar el pasaje

En otros casos de intolerancia, en horas de la mañana del 23 de marzo de 2023 fue dado a conocer un hecho dentro de la estación Buitrera del MIO (Masivo Integrado de Occidente). Una funcionaria del sistema de transporte masivo de Cali fue agredida por un pasajero que se habría negado a pagar el pasaje y pretendía colarse.

Publicidad

Según se aprecia en un video, el hombre tomó a la mujer de manera agresiva mientras se hallaban sobre el área del torniquete.

Cuando la funcionaria se liberó, persiguió al sujeto y le propinó una patada en las piernas.



Incluso, en medio del acalorado momento, algunos usuarios del MIO que presenciaron el hecho intervinieron para evitar una mayor agresión en contra de la funcionaria.

Tras el incidente, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, se pronunció por medio de su cuenta en la red social Twitter.

Publicidad

“Rechazamos la violencia y la falta de sentido de pertenencia como ciudad, el asunto ya no solo es evadir el sistema y perjudicar la calidad del servicio para los que sí pagan, ahora, además, es golpear a una mujer por hacer su trabajo”, indicó.

Asimismo, agregó que acompaña a la funcionaria en su labor diaria y respalda "las acciones penales contra este individuo. No es justa tanta canallada contra una dama”.