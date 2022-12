Mujer le prendió fuego a un local comercial en Rionegro

La mujer realiza una primera acción con la intención de prenderle fuego a un establecimiento comercial. Minutos después y tras un intento fallido, enciende un papel y logra su cometido.

“Yo temo por mi vida, porque la verdad yo no sé de dónde proviene ese tipo de atentado y las investigaciones no han avanzado. No sabemos qué fue lo que pasó”, expresó el propietario del establecimiento afectado.

El acto vandálico ocurrió en un sector céntrico de Rionegro, oriente de Antioquia.

Dos cámaras de seguridad captaron la acción de la mujer que no sólo roció gasolina al establecimiento sino que también le prendió fuego. Las autoridades aún no individualizan a la culpable del hecho.

“Pareciese ser que fuera alguna retaliación en contra del establecimiento, pero estos son hechos que están por investigar, son hipótesis y que las autoridades son las que van a determinar el móvil”, indicó Esther Lucía Gómez, secretaria de Gobierno de Rionegro.

La víctima denunció que las pérdidas por este ataque superan los 12 millones de pesos. Los videos quedaron en cadena de custodia, para que las autoridades investiguen y capturen a la mujer.