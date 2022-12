Mujer muere por infarto tras discutir con vecinos en Manizales

El esposo de la víctima, Héctor Vargas, asegura que hubo una discusión entre su esposa y unos vecinos a raíz de los problemas que ya se venían presentando.

"Me la estresaron, unos vecinos me la sacaron y fuimos al hospital y cuando llegamos nos dijeron que estaba sin signos vitales", afirmó Vargas.

Alexander Pérez, vecino, relató: "Llegué y la encontré tirada en la cocina, la encontré muy morada, entonces me dijeron que ella, minutos antes, había tenido una discusión con un vecino y eso le produjo un infarto".