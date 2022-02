Mujer que con sus gritos salvó a muchos en Pereira rompe en llanto y abraza a periodista de Caracol

“Desalojen, por favor, desalojen”: los gritos de Mónica Marín, lideresa social, salvaron muchas vidas el martes 8 de febrero, día en que un deslizamiento ocasionó una tragedia en los municipios de Dosquebradas y Pereira, Risaralda.

El video de su angustioso llamado se hizo viral en redes sociales, evidenciando el drama de los habitantes de la zona golpeada por la desgracia.

En una emotiva entrevista con Noticias Caracol, Mónica relató cómo fueron esos difíciles instantes y lo que calificó como un “evento desolador”.

“Había una niña de la escuela Fox Club Santa Elena, son unas gemelas. Cuando me enviaron el video que empezó la tragedia, me dijeron que me viniera que, por favor, había niños de la escuela. Yo me vine con las líderes, cuando llegamos encontramos este evento desolador de ver todo lo que había acá se había destruido en un segundo”, manifestó.

Incluso, poniendo en riesgo su vida, toda la comunidad se volcó para ayudar a quienes estaban atrapados.

“Empezamos inmediatamente a excavar. En el lugar en que empezamos sacamos a la gemela, fue una bendición cuando sabíamos que estaba viva. Seguimos en la labor sacando más personas, excavando con toda la comunidad. Empezamos a trabajar antes de que llegaran socorristas y Policía que nos apoyara”, contó.

Pero al derrumbe se sumaba otro riesgo, el represamiento del río Otún que amenazaba con llevarse más viviendas.

“En ese momento nos dijeron que el alud estaba represando el río, nos dijeron que empezáramos a avisar, a sacar a todas las personas de ahí hacia abajo. Empezamos a tocar puertas, a gritarle a la gente que, por favor, se levantaran, que salieran corriendo, que se salvaran y eso fue lo que pasó en ese momento”, relató.

En medio de la tragedia tuvo un momento de felicidad que “fue sacar la nena sacarla viva”, expresó.

“Pero los momentos más difíciles fueron no poder rescatar personas y que dijéramos está viva. Fue muy duro”, dijo Mónica, quien no pudo contener las lágrimas al igual que el corresponsal de Noticias Caracol en Pereira, Freddy Gómez.