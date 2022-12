Mujer que desistió de la eutanasia tras conocer al papa denuncia que están estafando con su nombre

Consuelo Córdoba recuerda que solo existe una manera de hacerle llegar las ayudas y es con la cuenta 415085935 del BBVA.

Aunque le molestan este tipo de situaciones, nada le quita el optimismo de estar avanzando en su proceso de recuperación.

Hasta ‘Carroloco’, de Sábados Felices, estuvo visitándola y le logró sacar varias sonrisas.

“Hay no que felicidad, yo vi a ese hombre que llegó, pero yo ni siquiera me imaginaba. El programa que más me gusta es Sábados Felices, ese es mi programa”, confiesa emocionada.

Desde su humilde habitación en el sur de Bogotá, Consuelo agradeció y pidió que la sigan apoyando en su decisión de optar por la vida.

