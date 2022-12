Mujer que estafó por $800 millones al Ejército logró, con engaños, indemnización de US$ 20 millones

Giselle Jaller, conocida como ‘la Mona’, fue condenada a 11 años de cárcel por presentar pruebas falsas. Autoridades la buscan para que pague por los delitos.

En una reciente entrevista con Los Informantes, la procesada dio otra versión del supuesto engaño inicial, que según las autoridades fue perpetrado con una empresa en la que usó el nombre de su hermana.

"Inter Terra siempre fue mía, nunca de mi hermana. Puse a mi hermana porque me estaba divorciando de mi esposo. No era para ocultar bienes, sino porque este era mi trabajo”, declaró.

Por el escándalo, su imagen saltó a las primeras planas de los periódicos hace 27 años. La razón de su triste fama fueron dos contratos para la fabricación de uniformes. El objeto de ellos nunca se cumplió y tampoco se logró hacer efectiva la póliza de cumplimiento.

En febrero de 2003, Jaller fue condenada a 51 meses de prisión por la estafa. Sin embargo, no pasó un solo día en prisión y el proceso prescribió finalmente.

El caso se reactivó a comienzos de 2016 por solicitud de la Fiscalía. Ahora, la mujer deberá responder por fraude procesal, falsa denuncia y falso testimonio.

Vea la entrevista que ‘la Mona’ Jaller concedió a Los Informantes:

