Mujer que había sido reportada como desaparecida en Casanare fue encontrada sin vida en una fosa

Desde el pasado 20 de agosto de 2023, los familiares de Yolennys Hermelinda Jiménez Castillo, de 39 años, reportaron su desaparición en el departamento de Casanare. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que hallaron sus restos en una fosa común en zona rural de Yopal.

La familia de Jiménez Castillo contó, según Blu Radio , que el pasado sábado, 19 de agosto, la víctima se encontraba trabajando en una finca ganadera del corregimiento de Tilodirán. Allí desempeñaba labores, principalmente, en la preparación de alimentos.

La última vez que fue vista con vida fue el domingo 20 de agosto, en horas de la mañana, según reportó Yairy García, familiar de la víctima. Además, se conoce que aquel día tuvo comunicación vía celular con una amiga.

“Llegó un momento en que ella dejó de contestar el celular y se nos hizo más grave el asunto cuando pasaron los días y no regresó a la casa”, comentó la familiar al medio El Nuevo Oriente.

Tras no tener información sobre su paradero, una hija de Jiménez Castillo acudió a las autoridades para buscarla.

El martes 22 de agosto, en medio de una rueda de prensa, el coronel Efraín García, comandante de la Policía de Casanare, mencionó la desaparición de Jiménez Castillo y relató que “el proceso investigativo lo tiene el CTI de la Fiscalía, estamos haciendo las asesorías con ellos y estamos adelantando la búsqueda de esta persona, no puedo entregar mucha información por ahora hasta cuando logremos tener más datos de la desaparición de esta mujer, si tenemos indicios, pero solo daremos información cuando haya resultados suficientes de este caso”.

Lamentablemente, fue hallada sin vida el viernes 25 de agosto.

“Su cuerpo estaba en avanzado grado de descomposición. Ella fue víctima de un feminicidio porque en las condiciones en las que se encontró su cuerpo son indicios de que su asesino se ensañó de tal forma con ella que no quería dejar rastro, no quería dejar evidencia. No quería que ella siguiera viviendo”, enfatizó Yairy García.

Blu Radio reportó que para la exhumación de los restos de Jiménez Castillo fue necesario trasladar peritos de la Fiscalía especializados en estos casos desde Bogotá.