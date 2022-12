Mujer que mató a paciente en Soledad falsificó diploma de excompañera para hacerse pasar por médica

Yeudith Martínez Mejía usó el registro unitario de la doctora Cindy De La Hoz para trabajar en varios centros clínicos de Atlántico.

Ambas laboraron en 2013 en el Hospital de Cicuco, Bolívar, donde la galena De La Hoz se dio cuenta de la irregularidad y la denunció.

“Ella nunca más se apareció por Cicuco, yo no supe más nada de ella”, señaló.

Usando esos documentos falsos, Yeudith ingresó a trabajar a una clínica en el municipio de Soledad, en Atlántico, donde en el año 2015 le aplicó dos inyecciones al paciente Ray Fontalvo, que tenía una infección en una pierna. Resultó ser alérgico al antibiótico, lo que no tuvo en cuenta la falsa médica.

Autoridades descubrieron que antes de esto, la impostora había trabajado en tres hospitales más del Atlántico.

César Castillo, asesor jurídico de la Clínica Porvenir, donde falleció el joven, dijo que Yeudith “cumplió con todos los estándares requeridos para el proceso de selección, pasó los exámenes que se le hicieron, la médica pasó las pruebas, acreditó una experiencia laboral”.

Sin embargo, no se pudo verificar si el diploma era original o falso “porque la institución educativa se encontraba en paro judicial”, aseguró.

Yeudith Martínez fue condenada a 7 años de prisión y está prófuga de la justicia.

Buscan a falsa médica que mató a paciente con una inyección y fue...