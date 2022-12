Mujer que robó bebé en Cartagena fue enviada a centro psiquiátrico

A Yajaira Castro se le imputaron cargos de secuestro simple con el agravante de delito en contra de menor de edad, lo que le impide cualquier beneficio.

Sin embargo, la defensa confía en que los problemas emocionales que supuestamente padece la eximan de la condena que podría estar entre los 21 y 45 años de prisión.

Johnny Alexander Puertas, padre del bebé raptado, dijo: “Me da pesar porque ella me llamó y me presentó disculpas de corazón. Me dijo que ella no sabía que estaba haciendo, que fue un momento de locura en una situación de crisis que tuvo con su esposo”.

La mujer que raptó al bebe está bajo vigilancia del Inpec y será recluida en un centro hospitalario de Cartagena. En unos meses, el Instituto de Medicina Legal evaluará su situación mental.