Mujer que sobrevivió a accidente en Ibagué dio su versión: “Me salvé fue de milagro”

Lorena Rodríguez es una joven madre y la mujer que sobrevivió a un impactante accidente en Ibagué en el que una tractomula le pasó completamente por encima y ella solo sufrió contusiones. En entrevista con Noticias Caracol Ahora, dio su versión de lo ocurrido y se refirió a los comentarios que ha recibido en redes sociales.

“Gracias a Dios, ya recuperándome mejor, hay días en los que definitivamente me hace llorar el dolor… En esos momentos uno piensa en la familia, además yo tengo una bebé, pienso mucho en la familia, mi hija y totalmente me cambió la vida. No tengo palabras cómo explicarlo”, manifestó.

Juan Esteban Ríos, esposo de Lorena, contó cómo recibió la noticia del accidente y lo que le pasó por la cabeza en ese momento.

“A mí me alertó mi cuñada, cuando pasó lo del accidente, yo no estaba acá en Ibagué, estaba por allá en la finca de mi papá. El accidente pasó a las 3:30 p. m. y yo fui la última persona que me enteré. Yo quedé frío, cuando la cuñada me dice que a Lorena la habría atropellado una tractomula, yo pensé lo peor”, dijo Ríos.

Lorena cruzaba la vía, pero iba revisando su celular, por eso se distrajo y no tuvo cuidado al pasar en medio de los vehículos.

“En el momento me prestaron primeros auxilios las personas que estaban pasando en esos momentos por esos lados. Lo único que hicieron fue montarme en una ambulancia… Lo único que me dijeron (los médicos) fue que ‘me salvé fue de milagro’, que prácticamente nunca se había visto”, aseguró.

Fue algo que en definitiva le cambió la vida no solo a Lorena, sino a su familia.

“Nos da un giro a todos, tanto como a la familia de ella como para la mía, cambia literal todo, porque, pues una noticia de esas, uno se imagina lo peor, pues gracias a Dios eso fue un milagro, no tenemos palabras para explicarlo. Yo no me lo creo todavía”, expresó su esposo.

Lo más difícil de lidiar han sido los comentarios en redes sociales, donde la culpan por lo que pasó.

“Ni hablar de los comentarios, son unos comentarios superfuertes, la gente se ha vuelto muy amarillista. Los comentarios me han afectado demasiado, cada vez que intento mirar Facebook, lo primero que llegan son las noticias, intento mirar un comentario bueno, no, eso le afecta mucho a uno”, afirmó Lorena.

Es por eso que su esposo envía un mensaje a todas las personas no solo de Ibagué, sino también al conductor de la tractomula.

“No se trata de buscar culpables, se trata más bien como de ponerse en los zapatos de mi esposa, en los zapatos de nosotros porque para nosotros es muy difícil que la gente nos critique, que la critique a ella, ella tuvo en parte la culpa, nosotros no estamos diciendo que no, nosotros lo aceptamos, pero nosotros también le echamos la culpa, simplemente por ponerse en fuga, no le prestó ni siquiera los primeros auxilios. Él frena, se da cuenta del accidente y sale y se va. Nunca dio la cara”, señaló.

Finalmente, Lorena también hizo una reflexión de lo ocurrido.

“Hoy fui yo, mañana no sabemos quién puede ser, que esto les dé reflexión, no estén juzgando a una persona y yo acepto mi error también, que cojan conciencia por lo menos cuando vayan a pasar la calle, guarden los celulares”, subrayó.